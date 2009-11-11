Москаль розкопав, чому міністр не захотів носити прізвище Жидік

Начальник Головного управління МВС України в АР Крим Геннадій МОСКАЛЬ просить голову Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКІДУ і голову Головного управління державної служби України Тимофія МОТРЕНКА провести перевірку стосовно міністра курортів і туризму півострова Андрія СУМЦОВА.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримського главку міліції, відповідні листи Г.МОСКАЛЬ надіслав на адресу вказаних керівників.

"Перевіркою, проведеною ГУ МВС України в АР Крим, встановлено, що до 1999 року СУМЦОВ Андрій Анатолійович був відомий як ЖИДІК Андрій Анатолійович, 20.04.1974 року народження. Після того, як Луцьким РОВС УВС України у Волинській області стосовно нього було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.103 Кримінального кодексу України (у редакції 1960 р.), він у 1999 році змінив прізвище з ЖИДІК на СУМЦОВ", зазначають в ЦГЗ.

Водночас Г.МОСКАЛЬ звертає увагу на те, що "А.СУМЦОВ на даний час обіймає відповідальну посаду міністра в кримському уряді і є державним службовцем, одночасно він є керівником комерційної структури, яка обслуговує кооперативне підприємство «Альпійське село», зареєстроване в м. Алушті (код ОКПО 34782162)". "У вищезгаданій комерційній структурі він одночасно обіймає посаду директора і бухгалтера, що є несумісним з державною службою", - стверджують в кримській міліції.

За даним фактом кримська міліція проводить перевірку.

"Керівництво ГУ МВС України в АР Крим констатує той факт, що ситуація з підбором кадрів на міністерські пости в уряді Криму залишає бажати кращого", - зазначили в ЦГЗ.