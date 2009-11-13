Влада Києва не забезпечує охорону музеїв столиці

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням втрутитися в ситуацію, яка склалася з роботою столичних музеїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Зокрема, віце-спікер поінформував, що до нього звернувся голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ стосовно проблеми, яка виникла у Києві з охороною музеїв. М.ТОМЕНКО зазначив, що згідно з Законом «Про музеї та музейну справу», Постанови Кабінету міністрів «Про заходи щодо вдосконалення охорони об`єктів державної та інших форм власності», музеї мають охоронятись виключно державною службою охорони, оскільки всі цінності, які зберігаються в них, є власністю держави. Однак київська міська влада, посилаючись на різноманітні труднощі, протягом останнього року кілька разів намагалась відмовитися від державної охорони музеїв, сказав М.ТОМЕНКО.

В результаті, за його словами, сьогоднішня реальність така, що з 1 жовтня цього року 12 київських музеїв та 10 філій знаходяться без належної охорони. “Музейні об`єкти, пов`язані з історією та культурою України, ось уже 1,5 місяці знаходяться під загрозою викрадення, що може нанести непоправну шкоду не лише самим музеям, а й усій українській культурі”, - підкреслив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО попросив уряд зобов’язати київську міську владу забезпечити охорону музеїв столиці, наголосивши, що, незважаючи на неодноразові обіцянки міської влади погасити борги перед ДСО і повернути воєнізовану охорону в музеї, це питання, на жаль, і досі не вирішено.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня заступник голови Київської міської держадміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що мерія Києва розрахувалася з Міністерством внутрішніх справ України за послуги з охорони столичних музеїв.

За його словами, КМДА 23 жовтня перевела на рахунки держохорони 1 млн. грн., повністю розрахувавшись за охорону.

У свою чергу директор музею Російського мистецтва Юрій ВАКУЛЕНКО заявив, що «більше трьох тижнів ми не пускали відвідувачів до шедеврів. Злі язики навіть говорили, що все вже вкрадено. Офіційно заявляю: охорона вже є, й усі наші шедеври на місці».