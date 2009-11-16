Міліція Криму вступилася перед судом за свого начальника Москаля

Головне управління Міністерства внутрішніх справ у Криму просить Апеляційний суд автономії закрити провадження, відкрите за позовом голови кримського парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА до начальника міліції автономії – заступника міністра внутрішніх справ Геннадія МОСКАЛЯ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської міліції, існує ухвала Київського районного суду Сімферополя про відкриття провадження за позовною заявою А.ГРИЦЕНКА до Г.МОСКАЛЯ.

Управління МВС у Криму подало апеляційну скаргу на ухвалу райсуду і просить закрити провадження у справі у зв`язку з численними порушеннями норм матеріального та процесуального права».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня А.ГРИЦЕНКО назвав «собачою нісенітницею» висловлювання Г.МОСКАЛЯ на його адресу й заявив про підготовку позовів до суду. Спікера автономії, зокрема, обурили звинувачення начальника міліції в покриванні діяльності ряду депутатів кримського парламенту.