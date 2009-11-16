РЄ допомагатиме Україні у реалізації нового антикорупційного законодавства

Рада Європи розглядає можливість започаткування нового проекту технічної допомоги щодо реалізації в Україні з 1 січня 2010 року пакету нових антикорупційних законів.

Про це заявив Президент Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) Драго Кос під час зустрічі з Міністром юстиції України Миколою Оніщуком, що відбулася 16 листопада в Міністерстві юстиції України.

«Україна вийшла на найголовніший етап – практичне застосування антикорупційних законів. Рада Європи готова запропонувати Україні новий проект співпраці щодо імплементації цих законів в реальне життя», - зазначив, зокрема, Президент Групи держав Ради Європи проти корупції.

У ході зустрічі було обговорено можливі ризики та виклики при практичній реалізації положень нових законів та розробці наступних антикорупційних ініціатив.

Зокрема, Драго Кос застеріг від одночасної реалізації великої кількості антикорупційних ініціатив, крім тих, які уже ухвалені чи знаходяться на розгляді у Верховній Раді. Така тенденція, за його словами, спостерігається в Україні останнім часом. Драго Кос вважає також недоречним розпорошення антикорупційних повноважень серед кількох антикорупційних органів та структур.

У ході зустрічі сторони домовилися про можливі напрямки подальшої співпраці щодо реалізації в Україні положень нового антикорупційного законодавства.

Зокрема, за словами Міністра юстиції України, є важливою робота щодо підготовки, видання та розповсюдження науково-практичних коментарів до нових антикорупційних законів.

Не менш важливим напрямком, за словами українського міністра, є запровадження практики, в тому числі судової, щодо реалізації положень нового антикорупційного законодавства. Україна готова запропонувати Раді Європі міжвідомчі обміни для працівників органів юстиції, прокуратури та суддів, з тим, щоб запустити антикорупційні механізми з 1 січня 2010 року, зазначив він.

За умови повної реалізації положень нових антикорупційних законів, вже найближчим часом можна було б розраховувати, що рівень корупції в Україні буде знижено щонайменше вдвічі, наголосив Міністр юстиції України.

Як відомо, 11 червня 2009 року Верховна Рада України прийняла Закони України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Закони вступають у силу з 1 січня 2010 року.