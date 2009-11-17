ГПУ хоче підвищити вартість майна, за крадіжку якого настає відповідальність

Генеральна прокуратура ініціюватиме перед Верховною Радою збільшення вартості майна, за крадіжку якого настає кримінальна відповідальність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на координаційній нараді працівників прокуратури і правоохоронних органів щодо посилення протидії крадіжкам, грабежам і розбоям заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Планка явно занижена законодавцем. Я вважаю, що необхідно, щоб кримінальна відповідальність починалась десь із 300 грн. Ми ініціюємо перед ним (парламентом) внесення змін до законодавства», - сказав він, пояснивши, що саме через кількість дрібних крадіжок їхня кількість зросла, а разом з цим зросло і навантаження на правоохоронні органи.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який був присутній на нараді, підтримав таку пропозицію, зауваживши, що вважає, щоб гранична сума була встановлена на рівні 150 грн. «Я виступаю за 150, ви за 300. Треба дійсно піднімати цю планку, бо дріб’язковість завантажує», - сказав він.