Мін‘юст і ГПУ 3 грудня проведуть нараду щодо невиконання судових рішень

У четвер, 3 грудня, Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура України планують провести спільну міжвідомчу нараду з питань прокурорського реагування на факти невиконання рішень судів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це поінформував міністр юстиції Микола ОНІЩУК під час робочої наради з начальниками відділів Державної виконавчої служби міністерства.

За його словами, мета наради – пошук шляхів для підвищення ефективності звернень державних виконавців до органів прокуратури з питань невиконання судових рішень та прокурорського реагування на такі випадки.

На сьогодні, за словами міністра юстиції, задовольняється лише 10 частина подань держвиконавців до прокуратури про притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від виконання рішень судів у примусовому порядку. Так, протягом минулого року з 1300 подань органів виконавчої служби щодо необхідності прокурорського реагування на невиконання судових рішень, було задоволено менш як 10%.

«Ця статистика має бути кардинально змінена, оскільки йдеться про ефективність влади щодо виконання рішень судів та забезпечення правопорядку в країні», - наголосив міністр юстиції.

За підсумками міжвідомчих консультацій, повідомив М.ОНІЩУК, будуть ухвалені спільні рішення Мін‘юсту та Генпрокуратури щодо підвищення ефективності прокурорського реагування на невиконання судових рішень.