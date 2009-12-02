Призначено нового прокурора Львова

16:02, 02 грудня 2009
Право
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У попередника сплив термін

Призначено нового прокурора Львова

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив Олега ДЕНЕГУ прокурором Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 1 грудня О.ДЕНЕГУ було офіційно представлено особовому складу прокуратури Львова.

Андрій ПАЛЮХ, який до цього часу обіймав посаду прокурора Львова, призначений прокурором Шевченківського району міста. Підставою для його переведення стало закінчення 5-річного терміну перебування на посаді.

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