Призначено нового прокурора Львова

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив Олега ДЕНЕГУ прокурором Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, 1 грудня О.ДЕНЕГУ було офіційно представлено особовому складу прокуратури Львова.

Андрій ПАЛЮХ, який до цього часу обіймав посаду прокурора Львова, призначений прокурором Шевченківського району міста. Підставою для його переведення стало закінчення 5-річного терміну перебування на посаді.