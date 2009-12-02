Україна проведе антидемпінгове розслідування щодо російських хімдобрив

Міністерство економіки України найближчим часом має намір провести антидемпінгове розслідування щодо імпорту складних хімдобрив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Він відзначив, що на прохання Мінпромполітики провести такі дії Мінекономіки вже дало позитивну відповідь. «Це стосуватиметься, здебільшого, складних мінеральних добрив з Російської Федерації», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.