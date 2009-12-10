Факти зловживань Шинальського проситимуть перевірити СБУ

Народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА доручити СБУ перевірити факти, викладені у ЗМІ, щодо зловживань заступника генерального прокурора Олесандра ШИНАЛЬСЬКОГО, оскільки керівник цього відомства, за словами депутата, проявляє в цьому питанні бездіяльність.

Про це Г.ОМЕЛЬЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, зазначивши, що відповідне звернення з цього приводу він направив на ім’я глави держави 8 грудня.

У зверненні, копію якого він надав журналістам, йдеться: ”Прошу Вас (у зв’язку з нереагуванням генерального прокурора) дати доручення голові СБУ невідкладно провести перевірку опублікованих фактів зловживань ШИНАЛЬСЬКОГО О.І. та інших поасдових осіб Генеральної прокуратури України і за результатами перевірки дати їх діям правову оцінку... Винних притягнути до відповідальності”.

Крім того, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, звертаючись до Президента, просить його доручити колегії Генпрокуратури розглянути питання про звільнення О.ШИНАЛЬСЬКОГО з органів прокуратури, а також доручити ГоловКРУ і ДПАУ провести перевірку фінансово-господарської діяльності ”двох організацій з однією і тією ж назвою ”Українська асоціація прокурорів”.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, він вивчив оприлюднені у ЗМІ копії документів і, зокрема, виявив, що відміність розрахункових рахунків двох цих організацій полягає лише в одній цифрі.

”Аналіз публікацій і документів дає підстави зробити висновок, що в діях О.ШИНАЛЬСЬКОГО є ознаки злочинів у сфері службової діяльності”, - зазначає депутат у своєму зверненні.

Разом з тим, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО звертає увагу В.ЮЩЕНКА на те, що відповідно до чинного законодавства з часу порилюднення у пресі матеріалів щодо О.ШИНАЛЬСЬКОГО генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО ”мав достатньо часу” аби відреагувати відповідним чином і порушити кримінальну справу ”в термін не більше 10 днів”.

Проте, наголошується в документі, О.ШИНАЛЬСЬКИЙ навіть не відсторонений від займаної посади для забезпечення об’єктивної перевірки.

На переконання Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, ”це засвідчує, що генеральний прокурор навмисно ухиляється від виконання своїх прямих службових обов’язків і зайняв позицію очікування”.

”Можливо, - припускає депутат, - така безвідповідальна і безпринципна позиція О.МЕДВЕДЬКА пояснюється ще й тим, що він сам є членом ”Української асоціації прокурорів” і має від свого заступника О.ШИНАЛЬСЬКОГО (керівника цієї асоціації) свою зацікавленість”.

Як повідомлялося, 2 грудня інтернет-видання «Українська правда» розмістило статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського Комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», президентом якої є О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. Нібито ця організація звертається до керівників місцевих властей з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - по добродійну грошову допомогу. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а в «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість покупки - 550 тис. євро).

При цьому, 4 грудня в інтерв`ю газеті «Сегодня» О.ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що дійсно придбав житло у Баден-Бадені (Німеччина).