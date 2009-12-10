В Україні пропонують створити посаду омбудсмана з прав дитини

Голова делегації України на сесіях Ради ООН з прав людини Володимир ВАСИЛЕНКО створити доцільним ввести в Україні посаду уповноваженого з прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На його думку, посада омбудсмана з прав дитини має бути створена при Верховній Раді України.

«Очевидно, це має бути орган Верховної Ради. Так, як функціонує офіс Ніни КАРПАЧОВОЇ, так і офіс дитячого омбудсмана міг би бути в Україні», - сказав В.ВАСИЛЕНКО.

Він зазначив, що введення посади уповноваженого з прав дитини в Україні було б дуже корисним, оскільки права дітей – це особлива сфера і треба приділяти їй спеціальну увагу.

Відповідаючи на запитання, які, на думку Ради ООН з прав людини найбільші порушення прав людини в Україні, В.ВАСИЛЕНКО зазначив, що основними проблемами є умови утримання в місцях ув’язнення і дотримання принципів верховенства права у діяльності судової системи.