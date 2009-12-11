Кабмін надав пільги суднам закордонного плавання

Кабінет міністрів України звільнив судна закордонного плавання від сплати податку на додану вартість (ПДВ) з портових зборів. Відповідні зміни внесено до Положення про портові збори постановою уряду від 7 жовтня ц.р. №1306. Постанова розміщена на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, на суми портових зборів нараховується ПДВ відповідно до законодавства, при цьому не нараховується ПДВ на суми портових зборів, які стягуються з суден у закордонному плаванні. Зокрема, це стосується суден, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів і міжнародних відправлень; прямують між портами України для здійснення навантаження/розвантаження з подальшим перетином державного кордону України; прямують транзитом через територію України без митного оформлення на її території.

Як повідомляв УНІАН, українські морські порти надаватимуть 50-процентну знижку іноземним круїзним лайнерам у зимову навігацію.

Відповідну постанову №1273 «Про внесення змін до Положення про портові збори» Кабінет міністрів України затвердив 7 жовтня.