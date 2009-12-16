Екіпажу затриманого у Таїланді літака висунуть нове звинувачення

Екіпажеві літака Іл-76, затриманого тайською владою 12 грудня з партією нелегальної зброї на борту, буде висунуте нове звинувачення.

Як повідомляє РІА "Новости", після ретельного огляду зброї, знайденої на борту літака, що прямував із Північної Кореї, поліція готується пред`явити екіпажу ще одне звинувачення - за статтею «нелегальне зберігання вибухових речовин".

На даний час екіпаж Іл-76, що складається з чотирьох громадян Казахстану і одного громадянина Білорусі, знаходиться під слідством за звинуваченням у нелегальному зберіганні зброї і повідомленні неправдивих відомостей про характер вантажу тайським офіційним особам. Третє звинувачення - у нелегальному провезенні зброї через територію Таїланду - не було оформлене офіційно для подання до суду, який 14 грудня продовжив термін затримання членів екіпажу на 12 днів і обрав як запобіжний захід тюремне ув’язнення.

Завтра поліція збирається пред`явити екіпажу звинувачення у нелегальному зберіганні вибухових речовин.

Під час огляду вантажу, вивезеного 12 грудня з аеропорту Дон Мианг на базу ВПС Таїланду в провінції Накхон Саван, співробітники слідства виявили, окрім гранатометів і портативних зенітно-ракетних комплексів, велику кількість вибухівки. Встановити точно походження зброї поки що не вдалося. Військові експерти вважають, що зброя цілком могла бути виготовлена у Північній Кореї, незважаючи на написи на ній і інструкції англійською мовою.

13 грудня агентство ТНА повідомило, що командир літака - громадянин Білорусі Михайло ПЕТУХОВ – сказав під час допиту в поліції, що літак вилетів з України, завантажив на борт ящики з вантажем у Північній Кореї, і знову прямував в Україну.

14 грудня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що українські компетентні органи готові надати допомогу в розслідуванні справи про затримання ву Таїланді літака Іл-76 зі зброєю на борту.

За словами П.ПОРОШЕНКА, цей літак не є українським, і у складі його екіпажу немає українців.

При цьому міністр підтвердив, що літак прилетів у Гостомель без вантажу, і 8 грудня вилетів з України також без вантажу. Крім того, за його словами, літак слідував через ряд аеропортів.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що Україна перевіряє інформацію щодо можливої причетності українських компаній до здійснення цього рейсу. Поки що, сказав міністр, немає жодного підтвердження причетності української сторони до цієї справи.