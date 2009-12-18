Закон про діяльність парламенту оприлюднено за підписом Литвина

Закон України ”Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України” офіційно оприлюднено на веб-сайті парламенту і буде опубліковано у газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному управлінні апарату ВР, закон України ”Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України” був прийнятий парламентом 22 жовтня 2009 року. 6 листопада 2009 року закон було повернуто Президентом України з пропозиціями. 1 грудня 2009 року Верховна Рада України, розглянувши пропозиції Президента України, повторно прийняла зазначений закон з подоланням вето Президента України. “За це рішення проголосувало 384 народних депутати України. 2 грудня 2009 року закон був направлений на підпис Президента України”, зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що 11 грудня 2009 року Президент України повернув Закон ”Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України” до парламенту без свого підпису з пропозицією опублікувати його за підписом голови Верховної Ради України відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України.

За Конституцією України закон, повторно прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, який не був підписаний та офіційно оприлюднений Президентом України протягом 10 днів, невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

“У зв`язку з чим Закон України ”Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України” офіційно оприлюднюється на веб-сайті Верховної Ради України і опубліковується у газеті «Голос України» та інших друкованих засобах масової інформації за підписом голови Верховної Ради України”, - зазначили в Інформуправлінні апарату ВР.