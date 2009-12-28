Лише за вихідні, лише у Києві вилучено 6 тонн незаконної піротехніки

Працівники столичної міліції за вихідні вилучили з обігу майже 6 тонн піротехніки, що реалізовувалася без належних документів або з порушення правил торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві, лише в двох великих супермаркетах Деснянського району було вилучено майже 2 тис. салютних установок, які продавалися з порушенням правил реалізації.

На всіх порушників правил торгівлі складено адміністративні протоколи, піротехнічну продукцію вилучено.

Також за вказаний період в результаті рейдів київська міліція вилучила майже 4 тис. хвойних дерев, які продавалися без будь-яких документів.