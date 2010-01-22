Киянам перерахують квартплату у зв’язку з неприбраним снігом

Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО доручив керівникам профільних управлінь та Головному інформаційно-обчислювальному центру забезпечити перерахунок по квартплаті за утримання прибудинкових територій за січень у зв’язку з незручностями, що виникли через неприбраний сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні оперативного штабу з надзвичайних ситуацій при КМДА.

“Обов’язково будемо перераховувати. Ми перерахуємо за січень: не будемо брати кошти з киян за прибирання територій. Скільки це вийде, стільки й буде”, – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Також, за його словами, у платіжках, які кияни отримають у лютому, не буде братись плата за гарячу воду у тих будинках, де у січні був недогрів води, і про що відомо столичній владі. Водночас А.ГОЛУБЧЕНКО не уточнив, скільки таких будинків, і у яких районах вони розташовані.