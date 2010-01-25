Ющенко закликає нормалізувати роботу комбінату «Україна»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає встановити нормальний режим роботи державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна», який має друкувати виборчі бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на позачерговому засіданні Ради національної безпеки та оборони України.

«Нам потрібно встановити дуже ясний, чіткий режим по забезпеченню нормальної діяльності цього підприємства», - сказав Президент.

Він нагадав, що 7 днів тому доручив Службі безпеки України встановити повний контроль за друком виборчих бюлетенів, «щоб ні в кого не було сумнівів відносно того, як друкуються бюлетені»ю

За словами В.ЮЩЕНКА, поки що немає жодних рішень Центральної виборчої комісії щодо форми друку бюлетенів, і тому сьогодні країна перебуває на самому початку процесу друку виборчих бюлетенів.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно внормувати роботу комбінату. Він розкритикував рішення уряду щодо призначення нового керівника підприємства. Водночас Президент зауважив, що не поділяє і той спосіб, який обрали представники Партії регіонів для того, щоб протистояти такого роду урядовим рішенням.

«Тому, на мій погляд, РНБО сьогодні має всі підстави і політичного характеру, і правового характеру, розглянути це питання, звернутися до політичних сил, заспокоїти їх і закликати не вживати будь-яких силових чи неправових сценаріїв, тримати політичну коректність і не забувати, що за цими виборами стоїть не лише їхня гідність, але й гідність нашої країни», - сказав В.ЮЩЕНКО.