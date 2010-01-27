Порушено кримінальну справу за фактом переслідування журналіста

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за фактом переслідування журналіста за виконання ним професійних обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Валерій КУЛАКОВ.

За його словами, кримінальну справу за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України - ”Переслідування журналіста за виконання професійних обов`язків, за критику, здійснене посадовцем або групою осіб за попередньою змовою”, порушено у зв`язку з надходженням до органів прокуратури заяви від головного редактора запорізької газети ”Искра” Артема ТИМЧЕНКА про напад на нього.

”25 січня ми порушили кримінальну справу, щоб міліція розібралася і дала оцінку. Справу порушено за ч.2 ст. 171 УК України - переслідування журналіста за виконання ним службових обов`язків у вигляді психологічної дії - погроз”, - повідомив В.КУЛАКОВ.

У інтерв`ю запорізьким СМІ сам А.ТИМЧЕНКО повідомив, що напад на нього було скоєно в районі Запорізької ОДА двома невідомими чоловіками, які зупинили його на вулиці і намагалися завести розмову на тему: ”Ти дуже багато на себе береш, є речі, які не можна переступати”. За інформацією А.ТИМЧЕНКА, завершити розмову з невідомими йому вдалося тільки після того, як, відштовхнувши одного зі ”співбесідників”, він зміг відкрити свій автомобіль і дістати пістолет.

Причиною того, що сталося, А.ТИМЧЕНКО вважає свою професійну діяльність. ”Якщо мені говорять, що ти дуже багато говориш, і питають, як я за свої слова збираюся відповідати, це пов`язано лише з моєю професійною діяльністю”, - заявив він у інтерв`ю журналістам.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день А.ТИМЧЕНКО суміщає роботу головного редактора газети ”Искра” з роботою заступника керівника Запорізького антикорупційного комітету, а також редактора і ведучого телепередачі, в якій активно критикується діяльність діючого мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА і його команди.