Cуд виніс вирок співробітникам запорізького ДП, звинуваченим у шпигунстві

Апеляційний суд Житомирської області визнав трьох колишніх військовослужбовців - співробітників запорізького держпідприємства ”Мігремонт” винними у державній зраді.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Запорізькій області, кримінальну справу щодо трьох співробітників ДП ”Мігремонт” було порушено в квітні 2008 року, після того, як усі троє були затримані співробітниками СБУ у момент копіювання секретних документів.

”У полі зору співробітників контррозвідки всі троє потрапили ще в 2007 р., як особи, які виявляють необгрунтовану цікавість секретною військово-технічною інформацією, що охороняється державою. Як встановила військова контррозвідка, колишні військовослужбовці - співробітники ДП ”Мігремонт” збирали дану документацію за завданням спецслужб Китаю. За успішно виконану ”роботу” їм було обіцяно 800 тис. доларів США”, - повідомили в УСБУ в Запорізькій області.

При цьому, за даними СБУ, у разі витоку цієї інформації про військовий об`єкт, який є унікальним, Україна зазнала б значних - що обраховуються мільярдами доларів - збитків в економічній і оборонній галузях.

За скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України - ”Державна зрада у формі шпигунства”, суд засудив одного з підсудних до 7 років позбавлення волі, ще двох: чоловіка і дружину до 11 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Довідка УНІАН. Запорізький державний авіаційний ремонтний завод ”Мігремонт” - підприємство Міністерства оборони України, що спеціалізується у галузі ремонту авіаційної техніки військового призначення: літаків МІГ-25, Су-17, Су-25, Су-27 усіх модифікацій.