Ющенко звільнив начальника Управління СБУ в Кіровоградській області
14:56, 08 лютого 2010Право
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Причини звільнення не вказані
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія РАТІЄВА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
Текст відповідного указу від 8 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави.
Причини звільнення в документі не вказані.
Як повідомляв УНІАН, С.РАТІЄВ очолював УСБУ в Кіровоградській області з травня 2009 року.
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