Ющенко звільнив начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

14:56, 08 лютого 2010
Право
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Причини звільнення не вказані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія РАТІЄВА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.

Текст відповідного указу від 8 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави.

Причини звільнення в документі не вказані.

Як повідомляв УНІАН, С.РАТІЄВ очолював УСБУ в Кіровоградській області з травня 2009 року.

 

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