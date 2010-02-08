Ющенко звільнив начальника Управління СБУ в Кіровоградській області

Причини звільнення не вказані

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Сергія РАТІЄВА з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. Текст відповідного указу від 8 лютого розміщено на офіційному сайті глави держави. Причини звільнення в документі не вказані. Як повідомляв УНІАН, С.РАТІЄВ очолював УСБУ в Кіровоградській області з травня 2009 року.

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