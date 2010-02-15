Штаб Тимошенко направить позов до ВАСУ 15 або 16 лютого

Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО (фракція БЮТ) заявляє, що Центральний виборчий штаб кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО направить позов до Вищого адміністративного суду 15 або 16 лютого.

Про це С.ВЛАСЕНКО повідомив сьогодні в ефірі «5-го каналу».

«Сьогодні після оголошення результатів виборів Центральною виборчою комісією Блок Юлії ТИМОШЕНКО абсолютно готовий для звернення до Вищого адміністративного суду, як це й передбачає Закон про вибори Президента. Наскільки мені відомо, ця заява буде подана до суду або завтра, або післязавтра одразу після отримання в друкованому варіанті остаточного протоколу сьогоднішнього засідання Центральної виборчої комісії», - сказав С.ВЛАСЕНКО.