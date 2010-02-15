Генпрокуратура попередила Луценка за неправдивий та довгий язик

Генеральна прокуратура України заявляє, що під час президентських перегонів органи прокуратури залишалися поза політикою.

Про це йдеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Генеральної прокуратури України.

”У ході виборів Президента України органи прокуратури вживали усіх можливих заходів, щоб забезпечити належний стан законності як під час голосування, так і при підрахунку та оприлюдненні його результатів. Водночас з повною відповідальністю можна констатувати, що, незважаючи на непоодинокі спроби тиску і дискредитації, органи прокуратури залишалися поза політикою та керувалися у своїй діяльності виключно нормами Конституції і законів України”, - йдеться у заяві.

У Генеральній прокуратурі вважають безпідставними заяви в.о. міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про те, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переміг на президентських виборах завдяки бездіяльності Генеральної прокуратури, яка не реагувала на звернення про порушення.

У заяві повідомляється, що до органів прокуратури надійшло 866 заяв та повідомлень про злочини, пов`язані з проведенням виборів Президента України. За наслідками їхнього розгляду винесено 561 постанову про відмову у порушенні кримінальної справи, 83 заяви направлено за належністю до органів внутрішніх справ, 18 заяв приєднано до матеріалів перевірок та справ, за 162 заявами перевірки тривають та порушено 42 кримінальні справи.

”Слід нагадати колишньому пану міністру про кримінальну відповідальність, яку тягне за собою завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачену ст.383 КК України. Його заяви, що носять суто політичний характер, свідчать про заклики до здійснення не властивих органам внутрішніх справ повноважень, покладених на них Законом України ”Про міліцію”. Сьогодні керівництву МВС слід зосередити свою діяльність на проблемах, які пов’язані з попередженням та боротьбою зі злочинністю”, - вважають у Генеральній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переміг на президентських виборах завдяки нинішньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ і бездіяльності Генеральної прокуратури, яка не реагувала на звернення про порушення.

Зокрема, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, під час другого туру голосування на виборах Президента України органи внутрішніх справ надіслали до органів прокуратури 381 матеріал про порушення виборчого законодавства, однак наглядове відомство відреагувало лише на 7 випадків.

Таким чином, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, отриманий В.ЯНУКОВИЧЕМ результат на виборах є ”результатом повної бездіяльності органів прокуратури”.