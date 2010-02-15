Мешканець Рівненщини спокусився на викрадення виборчого бюлетеня

Органи прокуратури Рівненської області порушили кримінальну справу щодо викрадення (чи приховування) виборчого бюлетеня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що виборець, перебуваючи у приміщенні однієї з виборчих дільниць у Кузнецовську (виборчий округ №157), після того, як отримав від члена виборчої комісії бюлетень, замінив його у кабінці для голосування на аркуш чистого паперу формату А4, вкинув у скриньку для голосування, а бюлетень сховав у кишеню куртки. Проте винести бюлетень з приміщення виборчої дільниці йому не вдалося: чоловіка зупинили працівники міліції та члени дільничної комісії.

Справу порушено за ч. 5 ст. 158 Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у кримінальній справі проводить прокуратура Кузнецовська.