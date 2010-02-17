Наливайченко за вдосконалення митного законодавства України

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що митне законодавство України потребує вдосконалення.

Таку заяву він зробив під час прес-конференції в Одесі за підсумками Третьої тристоронньої зустрічі з директором Служби інформації і безпеки Республіки Молдова Георге МІХАЄМ і в.о. глави Місії ЄС з прикордонної співпраці Удо БУРКХОЛДЕРОМ.

«Митне законодавство України потребує постійного вдосконалення», оскільки «ми виходимо на спільний вільний європейський ринок, а митне законодавство дотепер замикає територію нашої держави тільки в наших кордонах», - відзначив глава СБУ.

За його словами, зараз Україна і Молдова за допомогою Євросоюзу можуть вирішити ряд важливих питань на цьому шляху. Якщо продовжувати обмінюватися інформацією, зокрема, щодо проблематики ”сірої контрабанди” і заниження вартості переміщуваних товарів”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО констатував, що вітчизняні фахівці протягом останніх років активно переймають досвід і технічні можливості Євросоюзу щодо контролю за переміщенням товарів і вантажів.

«Потрібно ще на етапі морських перевезень зупиняти контрабандні канали поставок м`яса з Латинської Америки, - підкреслив глава СБУ, - часом зараженого і небезпечного для наших громадян. Ці вантажі взагалі не мають надходити у порти України і на територію дружніх нам країн - Молдови і Росії. Тут нам не обійтися без допомоги Євросоюзу - експертів, митних органів і спецтехніки».

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в тих випадках, коли подібні вантажі все ж надходять, наприклад, до портів Одеської області, надійним заслоном мають стати фахівці ветеринарних служб та інших контролюючих органів на кордоні. «Такого не може бути, щоб, скажімо, на території США видавався підроблений сертифікат на бразильське м`ясо 64-го року минулого століття. А воно нам сотнями тонн поставляється за сертифікатом. Жодна країна Євросоюзу такого не дозволяє”, - наголосив глава СБУ.

Тим часом, «через недосконалість українського законодавства іноді ветеринарна служба видає сертифікати, і подібне м`ясо потрапляє на територію Одеської області. Хоча чинні у сусідніх країнах європейські стандарти обмежують терміни придатності, наприклад, м`ясної продукції певного заморожування 10-15 роками», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.