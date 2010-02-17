Наливайченко за вдосконалення митного законодавства України
«Виходимо на спільний європейський ринок»
Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що митне законодавство України потребує вдосконалення.
Таку заяву він зробив під час прес-конференції в Одесі за підсумками Третьої тристоронньої зустрічі з директором Служби інформації і безпеки Республіки Молдова Георге МІХАЄМ і в.о. глави Місії ЄС з прикордонної співпраці Удо БУРКХОЛДЕРОМ.
«Митне законодавство України потребує постійного вдосконалення», оскільки «ми виходимо на спільний вільний європейський ринок, а митне законодавство дотепер замикає територію нашої держави тільки в наших кордонах», - відзначив глава СБУ.
За його словами, зараз Україна і Молдова за допомогою Євросоюзу можуть вирішити ряд важливих питань на цьому шляху. Якщо продовжувати обмінюватися інформацією, зокрема, щодо проблематики ”сірої контрабанди” і заниження вартості переміщуваних товарів”.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО констатував, що вітчизняні фахівці протягом останніх років активно переймають досвід і технічні можливості Євросоюзу щодо контролю за переміщенням товарів і вантажів.
«Потрібно ще на етапі морських перевезень зупиняти контрабандні канали поставок м`яса з Латинської Америки, - підкреслив глава СБУ, - часом зараженого і небезпечного для наших громадян. Ці вантажі взагалі не мають надходити у порти України і на територію дружніх нам країн - Молдови і Росії. Тут нам не обійтися без допомоги Євросоюзу - експертів, митних органів і спецтехніки».
На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в тих випадках, коли подібні вантажі все ж надходять, наприклад, до портів Одеської області, надійним заслоном мають стати фахівці ветеринарних служб та інших контролюючих органів на кордоні. «Такого не може бути, щоб, скажімо, на території США видавався підроблений сертифікат на бразильське м`ясо 64-го року минулого століття. А воно нам сотнями тонн поставляється за сертифікатом. Жодна країна Євросоюзу такого не дозволяє”, - наголосив глава СБУ.
Тим часом, «через недосконалість українського законодавства іноді ветеринарна служба видає сертифікати, і подібне м`ясо потрапляє на територію Одеської області. Хоча чинні у сусідніх країнах європейські стандарти обмежують терміни придатності, наприклад, м`ясної продукції певного заморожування 10-15 роками», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.