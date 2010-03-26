Корнякова обурена рішенням Печерського суду, який скасував усі кримінальні справи стосовно Бакая

Заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА обурена рішенням Печерського районного суду Києва, який скасував усі кримінальні справи, порушені стосовно колишнього керівника Державного управління справами при екс-президенті Леоніді КУЧМІ Ігоря БАКАЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Я рішенням Печерського суду особисто обурена. Я думаю, що так не буде, коли вкрали у держави такі об’єкти. Ми нікому нічого дарувати не будемо», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

На запитання, чи буде подана апеляція Генпрокуратури з цього приводу, вона відповіла: «Я не знаю, які будуть дії. Це буде вирішувати слідче управління, Віталій ЩОТКІН. Буде прийняте законне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 24 березня 2010 року Печерський районний суд Києва закрив усі кримінальні справи, які були порушені Генеральною прокуратурою України і прокуратурою столиці стосовно І.БАКАЯ.

Як повідомив УНІАН прокурор Києва Юрій УДАРЦОВ, ”таке рішення було прийнято судом, і зараз ми визначаємося, подавати апеляцію чи ні - там декілька справ”.

Кримінальні справи стосовно І.БАКАЯ були порушені у 2006 р. Його звинувачували в перевищенні й зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна. Йшлося про відчуження столичних готелів «Дніпро», «Україна», нерухомого майна Національного комплексу «Експоцентр України». Також його звинувачували в зловживанні при використанні авіаційної техніки держпідприємства «Україна» та низці інших злочинів. Збитки державі, яких було завдано І.БАКАЄМ на посаді керівника Держуправління справами, перевищили, за даними правоохоронців, 350 млн. грн. За результатами перевірки Контрольно-ревізійного управління, проведеної в 2005 році, було встановлено, що загалом Держуправління справами та його центральний апарат незаконно витратили 828,5 млн. грн.

І.БАКАЙ виїхав з України до Росії у 2004 році після своєї відставки з посади керівника Державного управління справами.

І.БАКАЙ очолював Державне управління справами з жовтня 2003 року по грудень 2004 року.