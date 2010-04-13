Справу щодо зникення документів про приватизацію у Києві зупинили

Печерський районний суд столиці за позовом мерії зупинив виконання усіх слідчих дій у кримінальній справі, порушеній за фактом службової недбалості посадовими особами Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації, з вини яких було втрачено документи стосовно приватизації об’єктів на території столиці у 2006-2010 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, минулої п’ятниці, 9 квітня, з цього приводу надійшло відповідне повідомлення від Печерського райсуду.

В результаті 12 квітня суд переніс розгляд цього питання на 22 квітня. Відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, зупинено виконання усіх слідчих дій у справі.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прокуратури Києва, 26 березня 2010 р. депутат Київської міської ради, голова однієї з комісій ради звернувся до органів внутрішніх справ стосовно викрадення його автомобіля. За даним фактом Шевченківським райуправлінням Головного управління МВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу за ч. 3 с. 289 Кримінального кодексу України. У викраденій машині знаходилися зазначені приватизаційні документи.

31 березня прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості службовими особами Головного управління комунальної власності КМДА, з вини яких було втрачено документи щодо приватизації об’єктів на території столиці за 2006-2010 роки. Справу порушено за ст. 367 Кримінального кодексу України. За вчинення даного службового злочину ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.