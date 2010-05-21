У Миколаєві під час отримання хабара затриманий слідчий міліції

18 травня співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області спільно з представниками прокуратури затримали під час отримання хабара слідчого одного з райвідділів міліції міста Миколаєва.

Про це УНІАН повідомив представник прес-групи Управління СБУ в Миколаївській області.

За даними СБУ, затриманий вимагав 5 тис. грн. за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи щодо особи, яка фактично не була причетною до скоєння злочину.

Працівника МВС затримали у його робочому кабінеті саме в той момент, коли вся сума опинилася в його руках.

Прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - «отримання хабара».