У Миколаєві під час отримання хабара затриманий слідчий міліції
«Помилував» невинного
18 травня співробітники Служби безпеки України в Миколаївській області спільно з представниками прокуратури затримали під час отримання хабара слідчого одного з райвідділів міліції міста Миколаєва.
Про це УНІАН повідомив представник прес-групи Управління СБУ в Миколаївській області.
За даними СБУ, затриманий вимагав 5 тис. грн. за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи щодо особи, яка фактично не була причетною до скоєння злочину.
Працівника МВС затримали у його робочому кабінеті саме в той момент, коли вся сума опинилася в його руках.
Прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - «отримання хабара».