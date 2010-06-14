Янукович ініціював міжнародний форум захисту прав людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з ініціативою щодо проведення в Україні у листопаді цього року Міжнародної конференції ”Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60-річчя унікального механізму забезпечення прав людини”.

Глава держави, зважаючи на непересічне значення Конвенції для становлення і розвитку міжнародно-правової системи, підтримав пропозицію омбудсмана, повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини.

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН поінформував Н.КАРПАЧОВУ, що за дорученням В.ЯНУКОВИЧА перед Міністерством закордонних справ України і Міністерством юстиції України порушено питання про підготовку такої міжнародної конференції та внесення у місячний строк у встановленому порядку пропозицій щодо забезпечення її належного проведення, зазначили у прес-службі омбудсмана.

Як йдеться у повідомленні, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року є своєрідною конституцією Ради Європи з питань прав людини. Цей важливий міжнародний документ Україна ратифікувала в липні 1997-го. Окрім того, 2010-й є роком 300-ліття Конституції Пилипа Орлика – першої на теренах Європейського континенту писаної Конституції, створення якої є історичним внеском України у становлення європейського конституціоналізму, підкреслили у прес-службі Уповноваженого з прав людини.

Конвенцією захищаються такі важливі для кожної людини права, як права на життя, свободу і особисту недоторканність, справедливий суд, повагу до приватного та сімейного життя, шлюб, ефективний засіб юридичного захисту. Серед визначених документом основоположних свобод – свобода думки, світогляду та віросповідання, заборона катування, заборона рабства, примусової праці, покарання без закону. Для забезпечення дотримання державами-учасницями зобов’язань відповідно до ратифікованої ними Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод було створено Європейський суд з прав людини. На його розгляді нині загалом перебуває близько 120 тисяч заяв. З часу, відколи до Конвенції приєдналася наша держава, щодо неї Європейським судом з прав людини за зверненнями наших співвітчизників ухвалено 647 рішень, зазначається у повідомленні.