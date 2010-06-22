Хабарі вже беруть навіть викладачі фізкультури
16:00, 22 червня 2010Право
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У Харкові затримано викладача вишу
У Харкові правоохоронці за хабарництво затримали викладача фізкультури одного з вищих навчальних закладів.
Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області, викладач за позитивні відмітки на іспитах вимагав та отримав хабар у сумі 1,6 тис. грн. від студента заочного відділення. Крім цього, під час огляду службового кабінета було вилучено залікові книжки із вкладеними в них коштами, загальною сумою більше 15 тис. грн.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 369 Кримінального кодексу України.
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