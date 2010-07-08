Верховна Рада звільнила Демченка з посади судді ВГСУ
16:32, 08 липня 2010Право
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У зв‘язку з досягненням 65-річного віку
Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Сергія ДЕМЧЕНКА з посади судді Вищого господарського суду України.
Як передає кореспондент УНІАН, даною постановою передбачено звільнити С.ДЕМЧЕНКА з цієї посади у зв’язку з досягненням 65-річного віку.
“За” проголосували 333 із 407 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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