Верховна Рада звільнила Демченка з посади судді ВГСУ

У зв‘язку з досягненням 65-річного віку

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Сергія ДЕМЧЕНКА з посади судді Вищого господарського суду України. Як передає кореспондент УНІАН, даною постановою передбачено звільнити С.ДЕМЧЕНКА з цієї посади у зв’язку з досягненням 65-річного віку. “За” проголосували 333 із 407 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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