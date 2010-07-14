Франція радить не змінювати виборчі закони перед кожними виборами

Надзвичайний і Повноважний посол Франції в Україні Жак ФОР вважає недоречною зміну виборчого законодавства України перед кожними виборами.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№127 від 14 липня).

“У випадку України важливо наголосити на тому, що не варто трансформувати виборче законодавство перед кожними виборами”, - сказав Ж.ФОР.

За його словами, необхідно на національному рівні дійти загальної згоди і щодо виборчого законодавства, і щодо Конституції та більше не змінювати правила гри.

Посол також зауважив, що Україна коливається між парламентською і президентською системами правління, і це вже створювало певні складнощі.

“Але я б хотів звернути увагу на інший аспект. Чинний закон про вибори народних депутатів дозволяє балотуватися тільки тим людям, які фігурують у списках певних партій або блоків. А це фактично перетворює всю територію України на один–єдиний виборчий округ”, - сказав Ж.ФОР.

Він додав, що зріла демократія вимагає, аби за результатами виборів чітко визначалися більшість та опозиція, тобто переможці, які утворюють більшість і стають владою, та переможені, які йдуть в опозицію до наступних виборів. “І неприпустимими є спроби, використовуючи певні положення Конституції і законодавства, змінювати ситуацію вже після того, як вибори відбулися”, - сказав Ж.ФОР.