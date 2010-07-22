СБУ має намір одержати від Діденка відповіді на 22 питання
Щодо продажу газу «РосУкрЕнерго»
СБУ має намір одержати від колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА відповіді на 22 питання, що стосуються обставин продажу газу з підземних сховищ, що належить «РосУкрЕнерго», повідомляють «Подробиці» з посиланням на газету «Экономические известия».Також СБУ має намір з`ясувати роль екс-прем`єр-міністра, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що юристи, які представляють інтереси України в Стокгольмському арбітражі у справі проти РУЕ, були вимушені послабити позиції під час слухань, відзначає видання.Зокрема, СБУ цікавить, яку роль переслідував продаж природного газу в обсягу 11,1 млрд. кубометрів за ціною 1,7 млрд. доларів «Газпрому» і його подальше придбання того ж дня, в тому самому обсягу і за такою самою ціною. Крім того, СБУ цікавить, чи усвідомлював І.ДІДЕНКО, що розмитнення газу, який є в підземних газових сховищах «Укртрансгазу» і належить «РосУкрЕнерго», суперечить чинному законодавству і порушує права власника. Також від нього зажадають пояснень, чи інформував «Нафтогаз» компанію «РосУкрЕнерго» про переуступлення її боргових зобов`язань в сумі 1,7 млрд. доларів «Газпрому» на користь «Нафтогазу» і яким чином.Раніше, нагадують «Подробиці», у розпорядженні інтернет-видання «Українська правда» опинився пакет документів, який свідчить, що, «незважаючи на всі аргументи юристів і радників, передбачаючи і усвідомлюючи всі наслідки, Юлія ТИМОШЕНКО до останнього приховувала всі підкилимні домовленості з «Газпромом» і стала ініціатором зміни позиції української сторони в Стокгольмському арбітражі. Основний мотив юристів НАК полягав у тому, що зміна позиції української сторони неминуче призведе до поразки «Нафтогазу» в арбітражному спорі, що матиме негативні наслідки для компанії й країни в цілому як з політичної, так і економічної точки зору».Експерти ринку сходяться в думці, що висока вірогідність того, що скандал з виконанням рішення Стокгольмського арбітражу щодо вилучення 11 млрд. кубометрів газу буде розв’язано тільки після пояснення І.ДІДЕНКОМ причин послаблення позиції «Нафтогазу» в судовому процесі та притягання до кримінальної відповідальності виконавців вказівок екс-прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.Як відомо, 20 липня Апеляційний суд Києва відмовився звільнити з-під арешту І.ДІДЕНКА. Таким чином, в силі залишилося рішення Печерського районного суду столиці, прийняте 12 липня, згідно з яким І.ДІДЕНКО перебуває у слідчому ізоляторі впродовж двох місяців, поки СБУ розслідує законність торішніх січневих угод «Газпрому» і «Нафтогазу» про придбання 11 млрд. кубометрів газу, що належить компанії-трейдеру «РосУкрЕнерго».