Кабмін ініціює ухвалити закон про забезпечення комерційного обліку природного газу

Київ. 4 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити закон про забезпечення комерційного обліку природного газу.

Відповідний урядовий проект закону зареєстровано у ВР.

Кабмін пропонує встановити, що комерційний облік газу - визначення за допомогою засобів обліку споживання природного газу об’ємів його споживання та/або реалізації, на підставі яких здійснюються взаєморозрахунки між споживачами природного газу та суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу.

Згідно з проектом закону, постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, зокрема для опалення - з 1 жовтня 2011 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року, а для інших споживачів - з 1 січня 2011 року.

Передбачено, що введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) проводиться за наявності лічильників газу. Фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу населення здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території та коштів державного бюджету України. При цьому фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок коштів фізичних осіб - підприємців, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності та коштів юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.

Проектом передбачається, що у разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, лічильника газу постачання природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується комплексно, зокрема для опалення, - з 1 жовтня 2011 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року. Відмова фізичних осіб - підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 січня 2011 року лічильників газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, для розірвання в судовому порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.

Передбачено, що Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, такі санкції: у разі невстановлення лічильників газу та/або неприпинення постачання та/або розподілу природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, - застереження; у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження, відповідних заходів - штраф у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; у разі невжиття суб’єктом господарювання, до якого застосовано застереження та з якого стягнуто зазначений штраф, відповідних заходів - зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території.