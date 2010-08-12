У Києві охоронці “замінували” торгівельний центр

У Києві охоронці одного з торгівельних центрів «замінували” його, щоб зробити собі перерву в робочий час.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторs Управління СБУ в Києві.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, анонімне повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів у столиці надійшло на телефон «102».

Співробітники СБУ, МВС, МНС та вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, евакуювали відвідувачів та персонал центру. Оперативні служби, оглянувши приміщення та прилеглу територію, не виявили підозрілих предметів.

Цього ж дня Служба безпеки України встановила особи «телефонних терористів». Ними виявились двоє жителів столиці - 1989 та 1990 років народження. Хлопці, які працювали охоронцями у цьому ж торгівельному центрі, таким чином вирішили зробити перерву в робочий час та «перевірити оперативність роботи правоохоронців».

За матеріалами СБУ Дарницьке райуправління МВСУ порушило проти затриманих кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності»). Нині “жартівникам” загрожує не лише обмеження волі на строк до п’яти років, а й штрафи у розмірі до 17 тис. грн. та відшкодування збитків, завданих торговельному центру та оперативних службам, які виїжджали на місце події, підкреслили в прес-секторі. Триває слідство.