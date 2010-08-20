На Сумщині зник слідчий прокуратури

У Сумській області зник без вісти слідчий Ямпільської прокуратури.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Сумської області Олексій ДЕРЕВ`ЯНКО.

За його словами, слідчий зник у суботу, 14 серпня. Наразі відомо, що він виїхав з товаришем на автомобілі з дому, і відтоді його ніхто не бачив.

За фактом зникнення людини порушено кримінальну справу. Триває пошук.

За інформацією прокуратури, поки ведуться слідчі заходи, ім`я та прізвище слідчого не називатимуться.