На Сумщині зник слідчий прокуратури
10:05, 20 серпня 2010Право
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виїхав з товаришем на автомобілі з дому і не повернувся
У Сумській області зник без вісти слідчий Ямпільської прокуратури.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Сумської області Олексій ДЕРЕВ`ЯНКО.
За його словами, слідчий зник у суботу, 14 серпня. Наразі відомо, що він виїхав з товаришем на автомобілі з дому, і відтоді його ніхто не бачив.
За фактом зникнення людини порушено кримінальну справу. Триває пошук.
За інформацією прокуратури, поки ведуться слідчі заходи, ім`я та прізвище слідчого не називатимуться.
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