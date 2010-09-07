Профспілки висловили подяку генпрокурору

Керівництво Федерації профспілок України у своєму листі до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА висловило особисту подяку за вагомий внесок у забезпечення конституційних прав трудящих.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

“Зокрема, організація відзначила оперативне та ефективне реагування Генеральної прокуратури України на звернення ФПУ щодо виявлених випадків несвоєчасного одержання винагороди за працю, наголосивши, що співпраця органів прокуратури з профспілками є серйозною запорукою подолання такого ганебного явища, як заборгованість з виплати заробітної плати, а також відновлення у суспільстві віри у правопорядок”, - йдеться у повідомленні.

Слова вдячності адресувалися і працівникам органів прокуратури на місцях.