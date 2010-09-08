Взято під варту начальника управління КМДА
09:29, 08 вересня 2010Право
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Доохоронявся культурну спадщину
У Генеральній прокуратурі України підтверджують інформацію про взяття під варту за рішенням суду начальника Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації Руслана КУХАРЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, посадовця взято під варту за рішенням суду в рамках кримінальної справи щодо виявлених порушень в його службовій діяльності.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Печерський районний суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про узяття під варту Р.КУХАРЕНКА.
Чиновника затримано в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України (службова халатність).
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