Журналіста, який взяв інтерв’ю в Данилишина, допитали в ГПУ

Журналіста „Kyiv Post” Юрія ОНИШКІВА допитали в Генеральній прокуратурі України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету Київської незалежної медіа-профспілки, допит Ю.ОНИШКІВА у Генпрокуратурі тривав дві з половиною години. Журналіст вважає, що все було чемно і в рамках закону. Про суть розмови він повідомити відмовився, оскільки не має права розголошувати таємницю слідства. За словами Ю.ОНИШКІВА, його більше не мають намірів викликати до слідчого.

Це підтвердила адвокат Людмила ОПРИШКО, яка від Київської незалежної медіа-профспілки представляє інтереси Ю.ОНИШКІВА. Вона вважає, що все відбулося в рамках закону, права журналіста не було порушено.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура запросила Ю.ОНИШКІВА на допит після того, як він взяв інтерв’ю у екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, якого судом оголошено в розшук.

Ю.ОНИШКІВУ вдалося поговорити з Б.ДАНИЛИШИНИМ 2 вересня по телефону.