Родичі екс-керівників Кабміну незаконно одержали землю в Лісниках

Прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ стверджує, що серед 16 осіб, які незаконно одержали земельні ділянки на території Лісниківської сільради Києво-Святошинського району, є родичі колишніх керівників Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

”У Лісниках 16 осіб незаконно одержали ділянки. Там простих людей немає - є деякі колишні керівники Кабінету міністрів. Вони не на себе землю оформляли, а на родичів”, - сказав О.ГАРДЕЦЬКИЙ .

За його словами, прокуратурою заявлено 16 позовів до конкретних людей про повернення землі у держвласність. Крім того, прокуратура заявила ще 17 позовів з тим, щоб 17 осіб, які виявили бажання одержати землю таким самим способом, її не одержали.

На уточнююче запитання про те, хто саме з колишніх керівників Кабміну незаконно одержав землю в Лісниках, О.ГАРДЕЦЬКИЙ сказав: ”Родичі колишнього заступника міністра Кабінету міністрів”. При цьому він запевнив, що ”дії прокуратури розпочато, вони є послідовними, і ми йтимемо до кінця”.