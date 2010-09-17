У Португалії затримано жителя Вінниччини

Правоохоронці у Португаліїї затримали 34-річного жителя Вінницької області, який з 2001 року переховувався від слідства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області.

У серпні 2001 року вночі дві сімейні пари повертались додому з гостей. Неподалік проїжджав автомобіль «Жигулі», водій якого зупинився та підійшов до перехожих, повчаючи їх, як вони мають ходити. У цей же час з машини вийшли ще двоє чоловіків (усі вони були у нетверезому стані), і між двома компаніями розпочалась бійка. Водій автомобіля дістав з машини топорище і вдарив ним одного з перехожих чоловіків по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Жінки викликали міліцію, після чого двоє з нападників втекли. Водія потерпілі наздогнали і передали правоохоронцям.

Відносно затриманого було порушено кримінальну справу за ч. 3. ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), яка передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Коли затриманому у 2001 році було пред’явлено обвинувачення, він порушив підписку про невиїзд та виїхав спочатку до Польщі, а потім до Португалії.

Готуються матеріали на екстрадицію підозрюваного в Україну.