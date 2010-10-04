Венеціанська комісія може розглянути скасування політреформи

Венеціанська комісія у жовтні може розглянути питання про скасування Конституційним Судом України політичної реформи 2004 року.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції член Венеціанської комісії від України Марина СТАВНІЙЧУК.



«У Венеціанській комісії здивовані рішенням Конституційного Суду України. Власне, яким чином Конституційний Суд міг визнати Конституцію неконституційною, яка ним же застосовувалась практично впродовж шести років після внесення змін (до Конституції)», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.



Вона не спрогнозувала, яке рішення може прийняти Венеціанська комісія стосовно відміни політреформи, але не виключила, що це може також стати предметом розгляду Парламентської Асамблеї Ради Європи.



«Україна у питанні внесення змін і доповнень до Конституції вийшла із власного правового поля. Здається, що такими підходами Україна не дотримується європейської традиції конституціоналізму в питанні внесення змін та доповнень до Конституції України», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.



Вона звернула увагу на те, що КС у 2008 році в одному зі своїх рішень визнав, що закон №2222, яким вносилися зміни до Конституції України, є легітимним. Крім того, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що у 1996 році, після прийняття Конституції, ВР прийняла окремий закон, який вводив в дію текст прийнятої Конституції. «Україна в черговий раз скористалась не конституційним, не правовим механізмом, а механізмом правової доцільності», - зазначила М.СТАВНІЙЧУК.



Як повідомляв УНІАН, секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ висловлював думку, що Конституційний Суд України перевищив свої повноваження, скасувавши політичну реформу 2004 року.



”Було дивно дізнатися, що Конституцію визнали недійсною після того, як вона була Основним Законом протягом шести років (і якої дотримувався сам Конституційний Суд). Це незвичайно. Згідно з європейською практикою, масштаб подібного роду контролю Конституційного Суду звичайно досить обмежений”, - сказав Т.МАРКЕРТ.



.За його словами, нічого недемократичного в Конституції 2004 року не було.