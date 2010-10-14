Завершено розслідування вибуху у запорізькому храмі

Слідчі органів внутрішніх справ завершили досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням трьох осіб в організації в липні цього року вибуху в одному із православних храмів в Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За даними ДЗГ, після ознайомлення обвинувачених з матеріалами кримінальної справи її буде направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося раніше, 28 липня 2010 року у Свято-Покровському храмі Української православної церкви Московського патріархату в м. Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою, в результаті якого одна людина загинула та ще восьмеро отримали тілесні ушкодження різної важкості.

Цього ж дня за фактом вибуху слідчим управління ГУ МВС України в Запорізькій області було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими примасами або вибуховими речовинами ); ст. 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна); п.п. 5, 12 ч. 2 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб) ст. 115; ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п.п. 1,5, 12 ч. 2 (умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб) ст. 115 Кримінального кодексу України.

Завдяки вжитим заходам злочин було розкрито, до кримінальної відповідальності притягнуто трьох осіб.