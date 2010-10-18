Податківців штрафуватимуть за невчасне відшкодування ПДВ
Тігіпко рекламує Податковий кодекс
Проект нового Податкового кодексу передбачає застосування штрафних санкції проти податкових адміністрацій за невчасне відшкодування податку на додану вартість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
“Вводиться режим автоматичного відшкодування ПДВ. На 23-й день після надання декларації вам повинні повернути ПДВ. Ні – включається штрафна санкція на податкову адміністрацію – 120% ставки Національного банку України. Не повертаєш, ти будеш як держава винен підприємству», - підкреслив С.ТІГІПКО.
Він зазначив, що, крім того, в проекті нового Податкового кодексу передбачене зменшення у декілька разів усіх податкових штрафних санкцій, і «ніде не посилене адміністрування». «Зменшили штрафні санкції за нашим податковим законодавством. До 500% були штрафні санкції, зараз у Податковому кодексі максимально 75% від обсягу порушення, та ще й лише за третє порушення», - уточнив С.ТІГІПКО.
Як повідомляв УНІАН, проект Податкового кодексу України був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 7 жовтня 2010 року.