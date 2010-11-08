КС відкрив конституційне провадження щодо законопроекту про зміни до Конституції та строків повноважень ВР VI скликання

Ухвалою Колегії суддів Конституційного Суду України від 29 жовтня 2010 року відкрито конституційне провадження у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України.

Конституційний Суд вирішив провести розгляд справи невідкладно у формі письмового слухання. Суддя-доповідач у справі – Павло ТКАЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання парламенту і Центральної виборчої комісії щодо законопроекту про внесення змін до Основного Закону і строків повноважень Верховної Ради VI скликання, обраної 30 вересня 2007 року. Суд отримав подання Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (реєстр. № 7265) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Також до КС надійшло подання ЦВК щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 76 Конституції України 1996 року стосовно строку повноважень Верховної Ради України VI скликання, обраної 30 вересня 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Центральна виборча комісія ухвалила звернення до Конституційного Суду України, в якому невідкладно розглянути її подання щодо тлумачення ч.1 ст.76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Того ж дня Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів.

У перехідних положеннях законопроекту чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

Як відомо, 1 жовтня Конституційний Суд скасував зміни до Конституції, внесені у грудні 2004 року (так звану “політреформу”), якими термін повноважень ВР був збільшений з 4-х до 5-и років.

У статті 77 чинної Конституції вказано: “Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України”.

Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.