400 українців відбувають покарання в Росії за наркотики

На даний момент 400 громадян України відбувають покарання або затримані в Росії за незаконний оборот наркотиків.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив директор Федеральної служби Росії з контролю за оборотом наркотиків (ФСКН) Віктор ІВАНОВ.

«Громадян України у нас не багато притягується. За 9 місяців 2010 року – 400 осіб лише. Це і осуджені, і ті, які затримані і перебувають у стадії розгляду кримінальних справ», - сказав В.ІВАНОВ.

За його словами, станом на минулий рік таких громадян України було 576.

«Стало менше, частина звільнилися, та й притягувати стали менше», - сказав він.

В.ІВАНОВ зазначив, що це загальні дані про притягнутих до відповідальності за незаконний оборот наркотиків - від ФСКН, МВС Росії і прикордонників.

«Якщо брати тих, що наша служба притягнула, то торік було 128 громадян України, а на даний момент 101. Це говорить, що ми почали працювати ефективно і прагнемо купірувати питання, пов`язані з міждержавними наркоканалами», - сказали В.ІВАНОВ.