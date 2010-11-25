Викрито схему фальсифікування сертифікації іноземних автомобілів

На Житомирщині міліція викрила схему фальсифікування сертифікації іноземних автомобілів для їх подальшого розмитнення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу громадських зв’язків УМВС України в Житомирській області Алла ВАЩЕНКО.

За її словами, викрито двох службовців розташованого у Житомирі випробувального центру, який без огляду самих машин видавав протоколи, на підставі яких відповідним державним підприємством оформлялись сертифікати для розмитнення закордонних авто.

Як додав у свою чергу начальник відділу Управління боротьби з економічними злочинами УМВС в Житомирській області Анатолій КОРЧЕМЛЮК, автомобілі до Житомира навіть не приїздили, а майданчик для випробувань взагалі не використовувався.

Таким чином, за його даними, лише впродовж минулого року випробувальним центром з грубими порушеннями було видано близько 8 тис. протоколів про випробування транспортних засобів. Потім, на основі даних протоколів, були видані сертифікати про відповідність іноземних автомобілів українським держспоживстандартам.

Наразі прокуратура Житомирського району відносно двох посадовців товариства порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Заступник прокурора Житомирського району Андрій ЛИМАР також заявив, що наразі вирішується питання про ретельну перевірку всіх транспортних засобів, які проходили випробування на даному підприємстві. Він не виключив і скасування їх державної реєстрації у разі виявлення ознак фіктивності в документах.