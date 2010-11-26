Тимошенко звинуватили у зберіганні коштів в офшорах

Народний депутат України від Партії регіонів Володимир ОЛІЙНИК звинувачує лідера партії “Батьківщина”, колишнього прем‘єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та людей з її команди у зберіганні коштів в офшорних зонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про це В.ОЛІЙНИК сказав, коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО про нібито перерахування до офшорних зон, переважно на Кіпрі, мільярдних коштів після приходу до влади нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

За словами депутата, Ю.ТИМОШЕНКО та її оточення є найпершими, хто зацікавлений у збереженні офшорних зон та уникненні оподаткування в Україні, оскільки «зберігають на рахунках за кордоном значні кошти і не зацікавлені у початку процедур з розірвання міжнародних угод, якими були ці офшорні зони утворено».

«Треба не вводити в оману громадян України. Партія регіонів стоїть на позиції проведення усіх необхідних процедур з розірвання міжнародних угод щодо створення офшорних зон та ліквідації офшорів, а також виступає проти уникнення оподаткування на території України», - заявив В.ОЛІЙНИК.

На його думку, «якщо попередня влада була так налаштована, то за 5 років вона могла би вирішити всі ці питання».

В.ОЛІЙНИК підкреслив, що сама процедура ліквідації офшорів «є непростою процедурою, пов‘язаною з міжнародними зобов‘язаннями України. Цей шлях буде пройдено, але він не такий простий, як про це заявляє Ю.ТИМОШЕНКО».

За словами депутата, закликаючи «ухвалити просте рішення, Ю.ТИМОШЕНКО вводить суспільство в оману».

«Думаю, виступаючи з такою ініціативою, вони не хочуть досягти такої мети», - сказав В.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 листопада, лідер партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що з моменту приходу до влади Президента В.ЯНУКОВИЧА з України в офшорні зони було виведено майже 24 млрд. дол.