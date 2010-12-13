В Україні з’явилися нові тенденції порушень прав людини

В Україні впродовж останнього року суттєво погіршилася ситуація із правами людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ на прес-конференції у Києві.

«Державна політика в галузі прав людини була і залишається безсистемною. Більше того, стан справ із правами людини значно погіршився, якщо порівнювати із тими п’ятьма роками, які були раніше», - сказав Є.ЗАХАРОВ.

За його словами, за цей рік з’явилися нові тенденції щодо порушень прав людини, яких не було раніше. «Насамперед, це використання правоохоронних структур як інструмента для боротьби з політичними опонентами, з громадськими рухами і будь-ким, хто є опонентом влади. Це стосується і МВС, і прокуратури, і Служби безпеки України», - заявив правозахисник. Зокрема, він навів приклад, як правоохоронні органи зупиняли не тільки автобуси підприємців, що їхали до Києва на акції протесту, а й, наприклад, автобуси з прочанами, що збиралися для участі у святі хрещення Русі.

Також, як зазначив Є.ЗАХАРОВ, повернулася колишня радянська практика щодо проведення спецслужбами «бесід» із громадськими, профспілковими активістами, студентами, яким рекомендували не брати участь у протестних акціях «Усім відома історія про ректорів, у яких брали листи, що вони будуть стежити за тим, щоб студенти не брали участь у несанкціонованих акціях. Як відомо, цю історію оприлюднив ректор Українського католицького університету о. Борис Гудзяк, який не тільки не підписав такий лист, а й навіть відмовився його читати, оскільки він не міг залишити собі його копію. Але відомо, що велика кількість ректорів інших вишів такий лист підписали і цим фактично дали згоду на співпрацю з СБУ у таких акціях, які мають «охолоджувальний» ефект щодо громадянської активності», - зауважив Є.ЗАХАРОВ.

Крім того, правозахисник розповів про незаконний збір персональної інформації про особу, який був запроваджений Адміністрацією Президента в липні цього року. «За підписом заступника глави Адміністрації Президента в райони був розісланий лист, в якому містився дуже детальний опитувальник. Щодо кожного району треба було дати детальну інформацію щодо місцевих підприємств, бізнесу, газет і т.д., але питали і такі речі, як наприклад, політичні симпатії активу району, в тому числі і підприємців, і навіть за кого ці люди голосували на президентських виборах. Це брутальне порушення права на приватність. В деяких місцях через це виникли публічні скандали, але загалом, я так розумію, цей указ виконувався як підготовка до виборів і збір інформації для контролю владою ситуації», - сказав Є.ЗАХАРОВ.

Також, за словами співголови Харківської правозахисної групи, серед порушень прав людини можна говорити і про переслідування деяких посадовців попереднього уряду, яке «має виразні політичні мотиви».