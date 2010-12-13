Україна публікуватиме всі рішення Європейського суду

Міністерство юстиції здійснило випуск першого номеру журналу «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі».

Видання було презентовано сьогодні, 10 грудня, у ході прес-конференції міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, присвяченої всесвітньому Дню прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, вимога щодо опублікування українською мовою текстів Рішень Євросуду спеціалізованим виданням міститься у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», ухваленого Верховною Радою ще у 2006 році.

Міністерство юстиції забезпечуватиме переклад та опублікування повних текстів рішень Європейського суду українською мовою. Крім того, Мін‘юст, відповідно до закону, засвідчуватиме автентичність перекладу.

Видання розповсюджуватиметься в суди, органи прокуратури, юстиції, внутрішніх справ, служби безпеки, установи виконання покарань, іншим зацікавленим суб`єктам.

Міністр юстиції висловив упевненість, що інформування громадськості та відповідних професійних кіл із практикою Європейського суду є найкращим способом дисциплінування органів державної влади в питаннях дотримання прав людини.