Надихнулися шляхом України: в Тайвані з дрона-мішені зробили крилату ракету

За даними аналітиків, льотні випробування виробу повинні відбутися цього року.

На Тайвані доволі активно, хоча й без згадки опрацьовують українські рішення. Спочатку у Тайбеї вирішили придбати більш ніж тисячу морських дронів, а тепер вирішили перетворити дрон-мішень в крилату ракету, повідомляє Defense Express.

Видання розповіло, що Національний науково-технічний інститут Чуншань оголосив про початок розробки ракетного та іншого озброєння. Повідомляється про успішне випробування ударного БПЛА Mighty Hornet IV, який є модифікацією MQM-178 Firejet від американської Kratos.

За даними аналітиків, робота відбувалася у тісній кооперації й її метою було створення дешевого та масового засобу для завдання далекобійних ударів. Тайванці повинні створити та інтегрувати дрон-мішень "корисного навантаження", але без зміни конструкції БПЛА.

Планується, що льотні випробування виробу повинні відбутися цього року. Видання зазначило, що це досить швидкий темп робіт для західної оборонної індустрії, адже анонс був представлений публіці лише у вересні 2025 року.

На опублікованому знімку видно, що бойова частина була розміщена у носовій частині MQM-178 Firejet й замінила штатний обтічник. Вага БЧ та її тип не вказаний, але в Kratos повідомляли, що максимальна вантажність цього безпілотника становить до 35 кг у випадку розміщення під фюзеляжем та до 32 кг, якщо він встановлений у внутрішньому відсіку.

Аналітики також поділилися даними, що MQM-178 має розмах крила у 1,9 метра, швидкість до 0,7 Маха. При цьому, його мінімальна висота польоту складає лише 6 метрів, тоді як максимальна - понад 10 км.

Задекларована можливість активного маневрування з перевантаженнями становить від -2 G до 9 G. Додається, що високі льотні характеристики забезпечуються парою мініатюрних турбореактивних двигунів JetCat C81, кожен з них має тягу у 37 кг.

Зазначається, що запуск MQM-178 здійснюється з катапульти, без використання твердопаливного прискорювача. Проте, за словами аналітиків, для крилатої ракети важливим є ще один параметр - завадозахищена система навігації. Вони додали, що про її ігтеграцію поки що немає жодної інформації.

