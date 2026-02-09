Атаки РФ на енергетику України: в The Independent розповіли, як виживає бізнес

Експлуатація генераторів на 15–20 % дорожча, ніж використання звичайної електроенергії.

Підприємства в Україні намагаються продовжувати роботу попри перебої з електропостачанням, спричинені бомбардуванням Росією енергетичної мережі України, повідомляє The Independent.

"Зараз неможливо уявити українське підприємство, яке працює без генератора", - зазначає співзасновниця і головна пекарка Spelta Ольга Гринчук.

Видання розповідає, що щойно пекар Олександр Куценко засовує перші буханки в піч, за кілька секунд гасне світло, печі вимикаються й кімната занурюється в темряву.

31-річному чоловіку доводиться виходити на вулицю в мороз, вмикати великий прямокутний генератор, щоб електроенергія знову з'явилася.

В публікації зазначається, що витрати на придбання та експлуатацію генераторів для подолання перебоїв з електропостачанням - це лише одна з багатьох проблем, з якими стикаються українські підприємства після майже чотирьох років війни.

В статті згадуються заяви українських чиновників про гостру нестачу робочої сили через мобілізацію та міграцію, спричинену розв'язаною Росією війною проти України, безпековими ризиками, зниженням купівельної спроможності населення та складною логістикою, що ще більше посилюють тиск.

Гринчук розповіла виданню, що відкрила пекарню через 10 місяців після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в 2022 році. Тоді країна-агресор вперше обрала енергетичну систему України як мішень.

За словами власниці пекарні, вони ледь знають, що таке працювати в "нормальних" умовах, але ніколи не стикалися з такими проблемами, як зараз.

Видання розповіло, що виробництво повністю залежить від електроенергії, а генератор спалює палива на суму близько 700 гривень на годину, що становить 16 американських доларів.

"Ми працюємо на генераторі від 10 до 12 годин на день. У нас немає фіксованого графіка – доводиться пристосовуватися і заправляти його в один і той же час", - зазначила Гринчук.

За її словами, пекарня працює в збиток.

Керівниця аналітичного центру "Ресторани України" 52-річна Ольга Насонова поділилася з виданням, що галузь переживає найскладніший період за останні 20 років.

В статті пояснюється, що хоча бізнесмени в країні й були готові до відключень електроенергії, ніхто не очікував такої холодної зими. Вказується, що особливо важко було невеликим кафе та сімейним закладам, оскільки вони мають найменші фінансові ресурси.

Співвласниця двох кафе 33-річна Яна Білим розповіла, що заклади знаходяться на межі остаточного закриття.

Білим поділился, що кафе було відкрито в травні минулого року, а вже в серпні російський обстріл розбив усі вікна та скляні двері. За її словами, вартість ремонту склала 150 000 гривень, що складає близько 3400 доларів. Половину цих грошей жінка взяла в банку як кредит, який закінчила виплачувати тільки нещодавно.

Видання розповіло, що минулого місяця, коли Росія здійснила кілька послідовних масштабних атак на енергетичний сектор України, у всій її будівлі зникло водопостачання, а незабаром після цього перестала працювати каналізація.

"Ми були змушені закритися. Ми віримо, що це тимчасово. На жаль, у грудні та січні бізнес працює у збиток", - розповіла Білим.

Вона хвилюється, що кавоварка та спеціальні холодильники можуть не витримати холоду. Жінка, чий чоловік пішов захищати Україну, хоче, щоб у нього було куди повернутися, коли він повернеться до цивільного життя.

При цьому, як зазначає видання, багато підприємств стали рятівним колом для людей, які борються з різким зниженням температури. Уряд України дозволив деяким фірмам працювати під час комендантської години в умовах енергетичної надзвичайної ситуації як "Пункти незламності", де є доступ до безкоштовної електроенергії, щоб зарядити телефон чи павербанк, випити гарячого чаю та зігрітися від холоду.

Засновниця Rito Group 61-річна Тетяна Абрамова, компанія якої виробляє дизайнерський трикотаж для чоловіків і жінок, розповіла, що в 2022 році взяла кредит на придбання потужного 35-кіловатного генератора вартістю 500 000 гривень, що в перерахунку становить 11 500 доларів.

Це необхідно, щоб забезпечити роботу підприємства під час відключень електроенергії та роботу дров'яного котла для опалення.

"На роботі у нас є тепло, у нас є вода, у нас є світло – і ми маємо одне одного", - сказала Абрамова.

Однак, як йдеться в публікації, експлуатація генераторів на 15–20 % дорожча, ніж використання звичайної електроенергії. Тому виробничі витрати зараз приблизно на 15 % вищі, ніж зазвичай.

Водночас, як розповіла Абрамова, кількість клієнтів зменшилася приблизно на 40 %, оскільки багато людей покинули країну. Тому, за її словами, основна увага приділяється залученню нових клієнтів через онлайн-продажі.

"Прибутковість знизилася приблизно на 50%, частково через перебої з електропостачанням. Це впливає як на обсяг, так і на ефективність нашої роботи. Ми просто не можемо працювати так само, як раніше", - поділилася вона.

Видання розповідає, що Київська школа економіки в макроекономічному прогнозі на перший квартал 2026 року вказує, що удари по енергетичній системі наразі є найгострішим короткостроковим ризиком для ВВП країни.

Згідно з аналізом, якщо бізнесу вдасться адаптуватися, втрати виробництва можуть бути обмежені приблизно 1% або 2% ВВП. Однак, в разі більш тривалих збоїв в енергетичній системі, витрати можуть зрости й становитимуть 2% або 3% ВВП.

Як підприємець з більш ніж 30-річним досвідом Абрамова зазначила, що за два місяці вона витратила майже 100 000 гривень, що становить 2300 доларів, на обслуговування генераторів, щоб підтримувати виробництво.

Жінка поділилася, що не може перекласти всі ці витрати на роздрібних продавців.

"Для нас зараз головна мета – не бути найефективнішими, а вижити", – сказала Абрамова.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Нацбанку України Андрій Пишний повідомив про погіршення прогнозу зростання економіки України в 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі. Пишний зазначив, що наприкінці 2025 року економіка пожвавилася завдяки активнішому збору врожаїв та нарощуванню бюджетних видатків. При цьому, через руйнування логістики та більший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії НБУ дещо знизив оцінку зростання реального ВВП у 2025 році – до 1,8%.

Також ми писали, що з 2 лютого українські підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки, що передбачає виплати на придбання генераторів, а також нульові кредити на енергообладнання. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн. Свириденко додала, що розмір допомоги залежиь від кількості працівників.

